Патрушев заявил о двукратном сокращении жалоб на вывоз мусора в праздники

В прошедшие новогодние праздники система «РЭО Радар» зафиксировала в два раза меньше жалоб на несвоевременный вывоз мусора, чем в прошлом году. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Он отметил, что для контроля своевременного вывоза отходов в праздники «Российский энергетический оператор» создал рабочую группу по мониторингу и оперативному реагированию.

Такой подход, по словам вице-премьера, показал высокую эффективность. Благодаря ему все поступившие жалобы были отработаны, и контейнерные площадки содержатся в чистоте.

Как отмечается в Telegram-канале Правительства РФ, данные о проблемах с вывозом мусора собирали через систему «РЭО Радар», СМИ и соцсети. Серьезных сбоев при этом не возникло, свыше 50% обращений обработали менее чем за сутки, особо проблемные случаи — максимум за двое суток. Это касается регионов со сложными погодными условиями.

В итоге с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года число жалоб на несвоевременный вывоз мусора по всей России сократилось более чем в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 211 случаев.

На заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании в декабре Дмитрий Патрушев заявил, что реформа обращения с отходами реализуется в стране опережающими темпами, однако не во всех регионах ответственно подходят к этому делу.

По словам вице-премьера, при всем внимании федерального центра, регионы должны занимать проактивную позицию. Патрушев напомнил, что президент России Владимир Путин обозначил в своем указе в мае следующую цель: к 2030 году необходимо обеспечить полную сортировку мусора, до половины снизить полигонное захоронение и вовлекать минимум четверть отходов во вторичный оборот. Для этого нужно ввести мощности по обработке свыше 20 миллионов тонн и утилизации почти 17 миллионов тонн ТКО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в РФ ликвидировано 242 объекта накопленного вреда окружающей среде, в том числе почти 160 свалок.