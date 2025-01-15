Битва титанов: «ВКонтакте» обогнал Youtube по охватам

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 32 0

«ВКонтакте» обогнал Youtube по охватам

Битва титанов: «ВКонтакте» обогнал Youtube по охватам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Показатели американской платформы снизились на 6%.

«ВКонтакте» уверенно лидирует в соперничестве с Youtube по охватам. Данные за декабрь 2024 года приводит Mediascope.

Месячные показатели посещения российской социальной сети почти достигли 92 миллионов человек. Американскую платформу, в то же время, посетили лишь 89,6 миллиона человек. С учетом замедления YouTube, охваты видеохостинга сократились на 6% за минувший год.

Российские эксперты строят предположения, когда настанет время полной победы над Youtube.

«Что-то посмотрели на YouTube, что-то в VK, а если там не нашли — вернулись на YouTube несмотря на замедление», — сказал директор Института современных медиа Кирилл Танаев в беседе с РБК, намекая на обилие эксклюзивного контента у западного хостинга.

Ранее 5-tv.ru писал, что пользователи «ВКонтакте» отметили праздники рекордными просмотрами клипов. Общее время просмотра контента в VK Видео увеличилось в четыре раза и достигло 2,2 миллиарда минут в сутки. В праздничную неделю пользователи проводили за просмотром видео в 4,5 раза больше времени, чем за аналогичный период прошлого года.

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