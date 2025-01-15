«Инвестиции в фо-бо»: как Вьетнам поддерживает малый бизнес в РФ

Также в Россию идет огромный поток фруктов из азиатской страны.

Основная доля инвестиций Вьетнама в Россию приходится на малый бизнес. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Борис Титов. С ним поговорил корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Титов подчеркнул, что в ходе встречи с представителями местного бизнеса обсуждались крупные проекты, которые, в том числе, касаются «Росатома», логистики железных дорог и вопросов о поставке сжиженного природного газа (СПГ).

«Но на самом деле основная часть инвестиций Вьетнама в Россию — это малый бизнес. Инвестиции в фо-бо, который сегодня в России стал какой-то особенностью. <…> Огромное количество малых предприятий инвестируют в кафе, рестораны», — сказал Титов.

Также фиксируется огромный поток фруктов — манго, бананы поставляются из Вьетнама в Россию. В свою очередь, РФ экспортирует большое количество своих товаров. В частности, во Вьетнам поставляется российский мед, мука, подсолнечное масло. Эти продукты пользуются большой популярностью в Азии, отметил Титов.

«Малый бизнес составляет очень большую часть наших отношений. Может быть, не такую видимую, но очень большую часть. Поэтому <…> эти отношения также надо сегодня стимулировать, создавать условия. Сегодня мы услышали ряд предложений от правительств Вьетнама и России о том, как они будут помогать малому бизнесу», — добавил он.

При этом Титов указал на проблему расчетов, которой уделяется большое внимание. Дело в том, что из-за санкций они стали дороже. В результате большая часть доходности России в таких сделках идет на погашение именно вопросов привода средств.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия и Вьетнам утвердят план сотрудничества до 2030 года. Как подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин, товарооборот между странами в 2024 году увеличился на 24%.