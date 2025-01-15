В Кемеровской области продавщица избила вора сковородой

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 9 0

Украденная утварь выпала у преступника из-под куртки.

Продавщица остановила магазинного вора и избила его сковородой в Кузбассе

Фото: 5-tv.ru

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В Кемеровской области продавщица магазина остановила вора, избив его сковородой. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по региону.

В городе Топки на улице Горной 63-летний мужчина пытался похитить в местном магазинчике продукты и сковороду. Однако работники магазина оказались не из робких. Они заметили попытку кражи и одна из продавщиц бросилась вслед за преступником.

На крыльце женщина нагнала мужчину и несколько раз ударила его сковородой, выпавшей у него из-под куртки.

В отношении 43-летней нападавшей составили протокол по статье о мелком хулиганстве. Также было возбуждено уголовное дело по статье о побоях.

А самому похитителю грозит административный арест за мелкое хищение на срок до 15 суток. В полиции проводят проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что онколог из Тульской области «воровал» диагнозы у коллег ради премий. Пациенты рассказали, что даже не знали о существовании этого сотрудника.

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