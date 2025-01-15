Робопсы на параде: высокие технологии показали в армии Индии

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 33 0

Роту роботизированных собак показали на военном параде в Индии

Робопсы на параде: высокие технологии в армии Индии

Фото: www.globallookpress.com/Lin Shanchuan

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Вместо солдат на параде в Индии маршировали роботы-псы.

На недавнем военном параде в Индии, посвященном Дню армии, зрители были поражены не только традиционными военными формированиями, но и уникальным зрелищем — ротой роботизированных собак.

Эти высокотехнологичные машины, известные в индийской армии как «мулы», продемонстрировали впечатляющие навыки, выполняя команды операторов, включая сложные физические упражнения и слаженный марш.

В настоящее время в индийских вооруженных силах служит около ста таких робопсов, и их использование становится все более распространенным. Эти машины разработаны для функционирования в условиях экстремальных температур и сложного рельефа, что делает их незаменимыми помощниками в различных операциях. Новейшие устройства способны выполнять разведывательные задачи, а также участвовать в саперных операциях, что подчеркивает растущую роль технологий в современном военном деле.

Разработка и внедрение роботизированных собак в армию — это не только шаг к модернизации вооруженных сил, но и ответ на вызовы современных конфликтов, где традиционные методы ведения боя требуют новых подходов. Такие технологии позволяют снизить риск для жизни солдат, выполняя опасные задания с высокой степенью эффективности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские инженеры создают уникальных роборыб и робоптиц.

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