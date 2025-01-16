Российские силы нанесли ответный удар по газовой инфраструктуре Украины

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 59 0

Одной из успешно пораженных целей стало наземное газохранилище во Львовской области.

Российские силы нанесли ответный удар по газовой инфраструктуре Украины

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Вооруженные силы (ВС) РФ в ответ на удары ATACMS и Storm Shadow по территории нашей страны, а также попытку срыва подачи газа по «Турецкому потоку» ударили по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявили в Минобороны.

Одной из успешно пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области.

В ведомстве подчеркнули, что продолжают внимательно следить за ситуацией и не оставят без внимания любые провокации киевского режима.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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