«Режут логистику»: в Киеве напуганы ударами российских войск по Южному мосту

На Украине напуганы ударами российских войск по Южному мосту в Киеве

В Верховной раде Украины напуганы ударами российских войск по Южному мосту в Киеве. Об этом сказал украинский депутат Дмитрий Разумков в эфире передачи на YouTube.

«Пытаются перерезать логистику, и на самом деле 90% транспорта, который идет, проходит именно через Южный мост», — сказал он.

Политик отметил, что потеря моста лишает украинские вооруженные силы возможности обеспечивать логистику в городе. Грузы ВСУ и технику придется отправлять через другие мосты, что создаст неизбежный коллапс.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Киеве власти частично перекрыли движение транспорта на Южном мосту, мосту Метро и мосту Патона. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram-канале.

По словам главы города, Южный мост уже полностью закрыт для транспорта в обе стороны. На мосту Метро сохранили пока еще одну полосу, а на мосту Патона окончательно заблокирован проезд с правого берега на левый.

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