Армия России уничтожила Северный мост в Киеве, который использовали ВСУ

Армия России уничтожила в Киеве мост через реку Днепр, по которому ВСУ перебрасывали войска и грузы. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

«Сегодня ночью в результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены… В городе Киеве — Северный автотранспортный мост через реку Днепр, обеспечивающий переброску войск и логистику при поставке военных грузов в интересах ВСУ», — гласит публикация военного ведомства на канале в МАКС.

Ранее в 6:57 на мосту было зафиксировано попадание и взрыв, после чего мэр Виталий Кличко сообщил о перекрытии переправы. Снаряд повредил дорожное полотно и пути.

Также ранее в украинской столице перекрыли движение по трем мостам — Южный, Патона и Метро. По всем ним были нанесены удары российской армией.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что в Киевской области уничтожен логистический центр «Гостомель», на котором хранили средства снабжения для украинских боевиков.

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