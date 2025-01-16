Противник продолжает терпеть неудачи на поле боя.

Расчет пушки М-46 группировки войск «Центр» уничтожил замаскированный командный пункт и укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении, что позволило предотвратить ротацию подразделений противника на этом участке фронта. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Получив разведданные о координатах целей, артиллеристы незамедлительно подготовили орудие к бою, навели его на цель и начали выполнение поставленной задачи. Огонь велся с закрытой огневой позиции, находящейся на расстоянии более 15 километров от противника.

Артиллеристы произвели серию залпов 130-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами, успешно уничтожив все обнаруженные цели.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.