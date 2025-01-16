Пушка М-46 помогает нашим бойцам громить ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 9 0

Опубликовано видео, как пушка М-46 наносит удар по укрепрайону ВСУ в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Противник продолжает терпеть неудачи на поле боя.

Расчет пушки М-46 группировки войск «Центр» уничтожил замаскированный командный пункт и укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении, что позволило предотвратить ротацию подразделений противника на этом участке фронта. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Получив разведданные о координатах целей, артиллеристы незамедлительно подготовили орудие к бою, навели его на цель и начали выполнение поставленной задачи. Огонь велся с закрытой огневой позиции, находящейся на расстоянии более 15 километров от противника.

Артиллеристы произвели серию залпов 130-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами, успешно уничтожив все обнаруженные цели.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.81
-0.63 106.10
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
Пушка М-46 помогает нашим бойцам громить ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака
5:40
«Отправил бы, куда положено»: Фицо пристыдил словацкого школьника с лентой в цветах флага Украины
5:24
Все очень плохо. ВСУ жалуются на крайне сложную обстановку на передовой
5:09
На Пятом канале акция «День добрых дел» для четырехлетнего Эмина
4:52
«Остались резинки, бумажки и пакет»: из депозитария в Сочи исчезли миллионы рублей

Сейчас читают

Любовь (к деньгам) зла. Украина готова угробить Европу за доллары США
«Будто в заложниках»: застрявшая на судне в Антарктиде россиянка рассказала о неисправном корабле
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год