«Глаз гноится»: Марина Африкантова подхватила неизвестный вирус

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 29 0

Экс-участница «Дома-2» Марина Африкантова подхватила неизвестный вирус

Фото, видео: Instagram*/marina_afrika; 5-tv.ru

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Звезда «Дома-2» буквально живет на капельницах.

Выпускница «Дома-2» Марина Африкантова подцепила неизвестный вирус. Симптомы — сильная опухоль на глазу и усталость. О проблемах со здоровьем блогер рассказала на своей странице в социальной сети.

«Я не знаю, что это за вирус. Но я делала капельницы противовирусные. Три капельницы в течение часа. Сейчас мне получше. Уже не так опухает глаз, но немного гноится. Есть небольшая усталость», — рассказала Марина.

Блогер отметила, что все ее окружение мучается от болезней. У друга, например, без явной причины температура поднялась до 39 градусов.

«Будьте аккуратнее, пейте витамины. Болеть — это ужасно», — советует Африкантова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывший муж Африкантовой — Роман Капаклы впервые стал отцом. Первенца ему подарила Татьяна Мусульбес — именно с ней он закрутил роман еще будучи в отношениях Африкантовой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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