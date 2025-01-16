Израиль и ХАМАС договорились о сделке по Газе: подробности соглашения

Прекращение огня начнет действовать с 19 января, но мирные жители уже ликуют.

Горячая фаза военного конфликта на Ближнем Востоке, похоже, в прошлом. Накануне вечером в Катаре был подписан документ о прекращении огня. Перемирие начнет действовать 19 января. Финальную версию соглашения сегодня должны утвердить кабмин Израиля.

И Трамп, и Байден — оба приписали заслуги себе. В эти минуты Израиль и сектор Газа не спят. Тысячи жителей вышли на улицы, чтобы отпраздновать перемирие. Все подробности расскажет корреспондент «Известий» Алексей Прокин.

Какой воинственной ни была риторика, от огня все устали. В центре Газы — городе Дейр-Балах — массовые гуляния. Песни, танцы — это их победа. Впрочем, сейчас победа у каждого своя.

«Это как американские горки, я сейчас не дышу, мы не знаем, есть ли они в списке, вернутся ли они на первом этапе, живы ли они ещё, а если нет? Мы на самом деле ничего не знаем, страшно, страшно! Я молюсь, чтобы каждый из 98-ми похищенных людей вернулся, и мы доведем эту сделку до конца, и покончим с ней раз и навсегда!. Семьи больше не могут этого выносить!» — говорит двоюродный брат заложника ХАМАС Йоси Шнайдер.

«Мы счастливы, что этот кризис, печаль, бомбардировки и смерть, которые с нами произошли, наконец-то закончились, и что мы вернемся в свои родные города», — говорит палестинский беженец Абдалла Аль-Байсуни.

Все празднично и духоподъемно с обеих сторон. Однако выполняться соглашение о прекращении огня в секторе Газа начнет только 19 января. Премьер Катара, который об этом заявил, разделил переговоры на этапы.

Первый продлится 42 дня. За это время Хамас освободит 33 израильских заложника. Из израильских тюрем выйдут палестинцы.

«Существуют гарантии посредников, что переговоры и шаги продолжатся для реализации второго этапа, в ходе которого должен быть объявлен полный вывод войск и завершение войны. В ближайшие дни будут предприняты шаги для укрепления этого соглашения», — говорит министр иностранных дел Катара Мухаммед Бен Абдель Рахман Аль Тани.

Главные новости сейчас приходят из Дохи, столицы Катара. Катар, Египет и США стали гарантами. Прежде всего того, что враждующие стороны продолжат переговоры. Чтобы не случилось осечки, созданы рабочие группы.

Как урегулировать конфликт или, скорее, как утрясти дела на Ближнем Востоке. Трамп пунктуален. Еще не вступил в должность — уже первая победа. Формально, конечно, Израиль и ХАМАС договорились о перемирии благодаря трем посредникам. Но все знают, кто получит политические очки.

«Это эпическое соглашение о прекращении огня могло произойти только в результате нашей исторической победы в ноябре, поскольку это сигнализировало всему миру, что моя администрация будет стремиться к миру и вести переговоры для обеспечения безопасности всех американцев и наших союзников», — написал Трамп в Сети.

42 дня перемирия и 33 заложника. Трамп пообещал ад, если израильские заложники не вернутся домой.

В администрации президента Байдена хвалят президента Байдена.

«Это соглашение о прекращении огня готовилось долгое время и стало результатом активной дипломатической работы президента Байдена», — говорит пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Доволен собой и сам Байден.

«Затем, когда начнется вторая фаза, произойдет обмен до освобождения оставшихся живых заложников, включая мужчин-солдат, и все оставшиеся израильские войска будут выведены из Газы, а временное прекращение огня станет постоянным. И наконец, на третьем этапе все останки погибших заложников будут возвращены их семьям, и начнется масштабное восстановление Газы», — сказал он.

Премьер Израиля Нетаньяху исторический экскурс уходящего американского президента если и оценил, то виду не подал. В телефонном разговоре, который состоялся несколько часов назад, он благодарил Трампа. Канцелярия премьера сообщила, Нетаньяху, цитата, «приветствовал заявления Трампа о том, что Соединенные Штаты будут работать вместе с Израилем над обеспечением того, чтобы Газа больше никогда не была прибежищем для терроризма».

Приветствовали сделку Лига арабских государств, Италия, Австрия, ЮАР. Сообщение о воздушной тревоге у границ Израиля минувшей ночью оказалось ложным.

Примерно в это же время один из палестинских телеканалов рассказал об ударе израильских ВВС по жилому дому на западе Газы, в результате которого погибли 18 человек.

А газета The Wall Street Journal, сославшись на неназванных израильских чиновников, написала, Израиль не знает, сколько заложников из тех, что ХАМАС должен освободить на первом этапе, живы.