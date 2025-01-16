«Экономически неэффективно»: чем Чехии грозит отказ от российской нефти

Прекращение поставок ценного ресурса из России станет невыгодным для Чехии.

Отказываться от поставок нефти из России будет экономически невыгодно для Чехии, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Этим он поделился с Lenta.ru, назвав возможные последствия принятия данного решения для Праги.

По мнению эксперта, отказ от поставок возможен, но с негативным влиянием на внутреннюю экономику.

«Именно поэтому они до сих пор покупают российскую нефть по нефтепроводу «Дружба». Это старые контракты, у них нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) настроены именно под российский сорт Urals еще с советских времен, эти НПЗ расположены на конце нефтепровода «Дружба», — полагает эксперт.

Юшков отмечает, что нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Чехии продолжают работают нацелено на российский сорт Urals еще со времен СССР. Аналитик уверен, что главной проблемой Чехии в этом вопросе является поиск похожего сорта нефти, поскольку ему необходимо соответствовать характеристикам действующих НПЗ страны.

«Соответственно, это затраты, потому что подобная нефть в мире очень востребована», — дополняет собеседник.

При этом остальной Европейский Союз — Германия, Италия и многие другие страны столкнулись с той же проблемой. До конца 2022 года Россия являлась основным поставщиком ценного ресурса. После отказа от поставок членам ЕС пришлось искать альтернативу, которая стала дороже и недоступнее.

Напомним, что премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил, что страна в ближайшее время перейдет на поставки нефти по западному маршруту трансальпийского трубопровода TAL и связанного с ним нефтепроводом IKL. Со слов политика, повышение работоспособности TAL обеспечит дополнительные 4 миллиона тонн нефти, и для страны станет доступен импорт до 8 млн. тонн углеводородов ежегодно, что окончательно закроет потребности.

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