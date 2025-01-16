«Красивая жизнь закончилась»: фотографиями Тимати поделались его мама

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 34 0

Мама Тимати иронично прокомментировала новые фото рэпера в Париже

«Красивая жизнь закончилась»: фотографиями Тимати поделались его мама

Фото: Instagram*/simona280

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На фотографиях рэпера неожиданный фон города.

Рэпер Тимати гуляет по Парижу уже несколько дней. В сопровождении сына Ратмира, дочери Алисы, своей мамы Симоны Яковлевны и избранницы Валентины исполнитель побывал во многих туристических местах столицы Франции. Тимур и его родственники посетили дорогие рестораны города, Диснейленд и музеи.

Недавно мама певца выложила в своем блоге фотографии, на которых популярный исполнитель стоит в неожиданном месте. Ранее рэпера было невозможно представить в подобной обстановке. На фото ночь и городская свалка. У Тимати в руках лапша быстрого приготовления.

«Все. Красивая жизнь закончилась, съезжаем из отеля и переходим на доширак», — так сопроводила кадры мама Тимати.

В комментариях к посту женщине добродушно ответили подписчики: «В Париже даже свалка выглядит интеллигентно», «Полцарства за дошик в Париже», «Это же супер вкусно, да еще в Париже».

Дочке Тимати, Алисе, уже десять лет. Ее мама — модель Алена Шишкова. Сыну Ратмиру пять. Его родила модель Анастасия Решетова. Тимати часто радует своих детей и проводит с ними время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тимати побывал с семьей в Диснейленде.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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