«Роль волшебника»: Тимати побывал с семьей в Диснейленде

Артист повторил сказку своего детства спустя 30 лет.

Рэпер Тимати посетил с детьми в парижский Диснейленд. Об этом сообщила мать знаменитости Симона Юнусова в своем блоге в сети.

Несмотря на плотный гастрольный график и множество обязательств, рэпер неизменно находит время для отдыха с дочерью Алисой и сыном Ратмиром. Он всегда активно участвует в воспитании детей, стараясь не упускать ни одного важного момента. На этот раз Тимати решил стать волшебником и показать детям настоящую сказку.

Совместно со своей новой возлюбленной Валентиной Ивановой и матерью Симоной Юнусова, они провели в парижском Диснейленде целый день. Путешествие напомнило родительнице звезды аналогичную поездку, совершенную 30 лет назад, когда рэпер был еще ребенком.

«Много лет назад я была в Париже, в Диснейленде со своими сыновьями. Помню жуткий холод — март. Мы провели там целый день, но несмотря на синие губы и окоченевшие конечности, глаза детей блестели и остановить это безумие не представлялось возможным», — написала Симона.

Юнусова также отметила, что у внуков поездка вызвала тот же восторг, что и у их отца много лет назад. Их глаза сияли от радости. Для Алисы и Ратмира это было не просто путешествие — это было погружение в мир волшебства.

На данный момент Алисе — десять лет. Ее родила модель Алена Шишкова. Ратмиру же исполнилось пять. Его мамой является модель Анастасия Решетова. Ни с одной из женщин Тимати не смог сохранить семью, однако своих детей он очень любит и всегда старается радовать.

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