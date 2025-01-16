Грозит стерильность? Почему мужчинам опасно часто посещать сауну

При планировании беременности увлекаться этим не стоит.

Любителям сауны, а именно мужчинам, может грозить временная стерильность из-за высоких температур. Об этом сообщил врач-андролог, врач-уролог Батор Гончиков изданию Газета.ру.

«Мужская репродуктивная система очень чувствительна к изменениям температуры. Яички, которые производят сперму, находятся в мошонке, и их температура должна быть ниже температуры тела — около 34-35 градусов. Высокая температура может негативно влиять на качество спермы и общее здоровье репродуктивной системы», —объяснил эксперт.

А в бане температура может сильно меняться и это приводит к перегреву яичек. Из-за этого производство спермы может снизиться. Также высокая температура может отрицательно сказаться на подвижности сперматозоидов.

«Эти изменения, как правило, обратимы. После прекращения перегрева показатели могут восстановиться», — добавила специалист.

Поэтому при планировании беременности следует избегать длительного нахождения в месте с высокой температурой. В бане лучше находиться до 15 минут.

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