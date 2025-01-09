С ног на голову: какие позы в йоге полезны для мужского здоровья

Большое значение для сильного пола имеют и дыхательные упражнения.

Для мужчин в йоге особенно полезны позы, где таз находится выше живота. Об этом изданию Газета.ру рассказала инструктор ЛФК Марина Осокина.

По словам специалиста, для «мужского здоровья» имеет большое значение отсутствие венозного застоя и хорошее кровообращение в органах малого таза. Этому способствуют позы, где «пятая точка» мужчины находится выше брюшной полости, то есть живота.

Эти позиции: «поза березки», «поза плуга», «поза собаки лицом вниз», с удовольствием выполняют женщины, а вот сильный пол их не очень приветствует. И зря, считает Осокина. Ведь именно они способствуют венозному оттоку от органов малого таза. Кроме того, есть упражнение, усиливающее кровообращение в нижней части тела. Для этого нужно сесть в позу лотоса и за счет сокращения мышц промежности подтягивать тазовое дно.

Необходимо также выполнять дыхательные практики, уверена инструктор.

«Главной дыхательной мышцей нашего тела является грудобрюшная диафрагма. В свою очередь, дыхательная диафрагма относится к мускулатуре внутренних органов наряду с глубокими мышцами тазового дна, живота и поясницы. Выполняя дыхательные упражнения, мы улучшаем эластичность мышц тазового дна и кровообращение не только в области таза, но и общее», — объяснила специалист.

Кроме того, дыхательные упражнения помогают бороться со стрессом и тревогой, которые могут негативно сказаться на мужском здоровье.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что неправильное ношение термобелья может навредить здоровью мужчин.