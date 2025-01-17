Украинцы бегут из «концлагеря имени Зеленского»

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Небензя заявил, что украинцы бегут из концлагеря имени Зеленского

Фото, видео: Reuters/Stringer; 5-tv.ru

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В розыске за уклонение от мобилизации сейчас находятся более полумиллиона человек.

Украинцы все активнее демонстрируют нежелание воевать за коррумпированный режим президента* Украины Владимира Зеленского. Об этом в своем выступлении заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Он подчеркнул, что в розыске за уклонение от мобилизации сейчас находятся более полумиллиона человек. А те, кто уже на фронте, при первой возможности сдаются в плен.

«Так, в начале года журналисты сообщили о проводимом на Украине расследовании по статье „дезертирство“ в отношении экипированной и обученной во Франции 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской, 1700 военных которой (из 2300) дезертировали вскоре после отправки на фронт. А ведь речь идет об элитном подразделении», — сказал Небензя.

Дипломат также подчеркнул, что этой ситуацией недовольны кукловоды киевского режима в Вашингтоне. Они обеспокоены тем, что их многомиллиардные инвестиции в проект «Анти-Россия» и поставленное оружие могут оказаться бесполезными и режим бесславно рухнет, как это произошло в Афганистане.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти

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