«Он мне делал только добро»: Волочкова о тюремном сроке бывшего кавалера

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 33 0

Анастасия Волочкова высказалась о тюремном сроке Дмитрия Дюрана

Анастасия Волочкова прокомментировала новость о тюремном сроке Дмитрия Дюрана

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Балерина заявила, что не имеет никакого отношения к делам мужчины.

Балерина Анастасия Волочкова высказалась о тюремном сроке бывшего ухажера. По словам балерины, мужчина привнес в ее жизнь только хорошее.

Ранее суд приговорил предпринимателя Дмитрия Дюрана к семи годам тюрьмы за мошенничество. Он занимал на развитие кондитерского бизнеса деньги у инвесторов, а затем исчезал.

«Мне Дима Дюран, кроме хорошего, ничего не сделал. Дарил мне розы, 1001 розу подарил мне. Я знаю, что произошла какая-то странная история, но я к ней не имею никакого отношения», — поделилась Волочкова в беседе с изданием Газета.ру.

Балерина рассказала, что с Дюраном она познакомилась после одного из своих выступлений в Москве. Мужчина тогда подарил всем участницам номера пирожные.

«Я знаю, что произошла ситуация, что он кого-то обманул. Но меня он не обманул. Мне Дима, кроме пирожных хороших и белых роз, ничего не подарил. Мне Дима Дюран сделал только хорошее, он мне делал только добро. Я не хочу лезть в эти все разборки», — подытожила Анастасия.

Дмитрием Дюраном было обмануто в общей сложности 50 инвесторов. Волочковой крупно повезло избежать такой же участи. Причины для такого развития событий могут быть разными — либо мошенник испытывал к балерине искренние чувства, либо отношения со знаменитостью нужны были ему для пиара.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что бывшему ухажеру Волочковой вынесли приговор по делу о мошенничестве.

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