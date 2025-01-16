Получил по заслугам: бывшему ухажеру Волочковой вынесли приговор по делу о мошенничестве

Представлявшийся предпринимателем Дмитрий Дюран умудрился обвести вокруг пальца около 40 бизнесменов. Ущерб составил порядка 100 миллионов рублей.

Бывшего ухажера балерины Анастасии Волочковой приговорили к семи годам общего режима по делу о мошенничестве. Приговор Дмитрию Дюрану вынес Дзержинский районный суд Нижнего Новгорода, сообщает корреспондент 5-tv.ru. В последнем слове Дюран публично принес всем пострадавшим извинения.

По информации следствия, Дюран обвинялся в крупном мошенничестве: за короткий срок злоумышленник успел окрутить вокруг пальца около сорока малых и крупных предпринимателей.

Всех из них представлявшийся бизнесменом возмутитель спокойствия убедил вложиться в компанию по производству десертов, а затем, собрал все деньги и испарился. Чтобы вызвать у вкладчиков доверие, Дюран создал подставную компанию, через которую планировал выплачивать инвесторам проценты.

По подсчетам следствия, общая сумма ущерба, нанесенного Дюраном, составила порядка 100 миллионов рублей.

Один из пострадавших, устав дожидаться справедливого исхода, собственноручно отыскал Дюрана и вызвал его на разговор. Между обманутым вкладчиком и обвиняемым по уголовному делу завязалась словесная перепалка, которая быстро переросла в потасовку. Очевидцы драки вызвали на место произошедшего полицию, которая задержала обоих до выяснения обстоятельств.

Уже в отделении сотрудники полиции выяснили, что Дюран заочно арестован по делу о мошенничестве и находится в международном розыске. 16 января бывший ухажер Волочковой получил реальный срок. Кроме прочего, признанного виновным бизнесмена обязали возместить всем пострадавшим нанесенный ущерб.

Ранее 5-tv.ru писал, что во время задержания бывший ухажер Волочковой пытался скрыться от следствия.