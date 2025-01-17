Квартиру Градского затопило: вдова запросила 5,5 миллиона рублей компенсации

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 16 0

Марина Коташенко обвинила коммунальщиков.и подала на них в суд.

Квартиру Градского затопило: вдова запросила более 5 млн рублей компенсации

Фото: www.globallookpress.com/Photoagency Interpress

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Вдова заслуженного артиста России Александра Градского Марина Коташенко подала заявление в суд на ГБУ «Жилищник района Тверской» с требованием возместить ущерб, который был нанесен квартирному имуществу из-за прорыва трубы. Об этом сообщает Газета.ру.

Случился инцидент в начале декабря 2024 года. В наследственной квартире, полученной Коташенко по наследству от Градского, из-за свища вышла из строя труба. Марина обвинила в произошедшем домовую компанию. Ущерб, по словам женщины, составил почти 5,5 миллиона рублей.

Районный суд Твери заявил, что эта сумма содержит неустойку за период с 5 декабря 2024 года по день исполнения составленного акта. Рассмотрение дела в суде пройдет 3 февраля 2025 года.

Марина Коташенко, занимающаяся воспитанием двоих детей Градского, получила большую часть активов Александра. В числе имущества, которое досталось женщине, несколько московских квартир, дом на 1200 квадратных метров, расположенный на Киевском шоссе, четыре участка земли в Подмосковье, общая площадь которых составляет около 4700 квадратных метров, а также дом в деревне Мишуткино и денежные накопления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что последняя жена Градского недовольна результатами раздела имущества композитора.

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