Квартиру Градского затопило: вдова запросила 5,5 миллиона рублей компенсации

Вдова заслуженного артиста России Александра Градского Марина Коташенко подала заявление в суд на ГБУ «Жилищник района Тверской» с требованием возместить ущерб, который был нанесен квартирному имуществу из-за прорыва трубы. Об этом сообщает Газета.ру.

Случился инцидент в начале декабря 2024 года. В наследственной квартире, полученной Коташенко по наследству от Градского, из-за свища вышла из строя труба. Марина обвинила в произошедшем домовую компанию. Ущерб, по словам женщины, составил почти 5,5 миллиона рублей.

Районный суд Твери заявил, что эта сумма содержит неустойку за период с 5 декабря 2024 года по день исполнения составленного акта. Рассмотрение дела в суде пройдет 3 февраля 2025 года.

Марина Коташенко, занимающаяся воспитанием двоих детей Градского, получила большую часть активов Александра. В числе имущества, которое досталось женщине, несколько московских квартир, дом на 1200 квадратных метров, расположенный на Киевском шоссе, четыре участка земли в Подмосковье, общая площадь которых составляет около 4700 квадратных метров, а также дом в деревне Мишуткино и денежные накопления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что последняя жена Градского недовольна результатами раздела имущества композитора.