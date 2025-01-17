Посольство РФ опубликовало список пострадавших россиян в ДТП на Шри-Ланке

Посольство России на Шри-Ланке опубликовало в своем в Telegram-канале список граждан РФ, которые пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом, и были затем доставлены в больницу города Тангалле.

В этом перечне числятся 12 человек: А. Анисимова, А. Анисимова, А. Подимов, А. Анисимова, И. Коробова, А. Оливникова, М. Концибко, И. Умерова, А. Анисимова, П. Харатьян, Н. Дрянева, В. Харатьян.

Пока что неизвестно, есть ли в этом списке дети.

Утром 17 января автобус с группой туристов из России столкнулся с цементовозом на Южном скоростном шоссе в направлении Тангалле на Шри-Ланке. Водитель автобуса от полученных травм скончался на месте. Всего в машине находились 30 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посольство РФ рассказало о травмах пострадавших в ДТП на Шри-Ланке. Известно, что двое россиян находятся в тяжелом состоянии.