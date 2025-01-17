Посольство РФ опубликовало список пострадавших россиян в ДТП на Шри-Ланке

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 27 0

Ранним утром автобус с туристами из России столкнулся с цементовозом.

Посольство РФ опубликовало список пострадавших россиян в ДТП на Шри-Ланке

Фото: www.globallookpress.com/Saman Abesiriwardana

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Посольство России на Шри-Ланке опубликовало в своем в Telegram-канале список граждан РФ, которые пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом, и были затем доставлены в больницу города Тангалле.

В этом перечне числятся 12 человек: А. Анисимова, А. Анисимова, А. Подимов, А. Анисимова, И. Коробова, А. Оливникова, М. Концибко, И. Умерова, А. Анисимова, П. Харатьян, Н. Дрянева, В. Харатьян.

Пока что неизвестно, есть ли в этом списке дети.

Утром 17 января автобус с группой туристов из России столкнулся с цементовозом на Южном скоростном шоссе в направлении Тангалле на Шри-Ланке. Водитель автобуса от полученных травм скончался на месте. Всего в машине находились 30 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посольство РФ рассказало о травмах пострадавших в ДТП на Шри-Ланке. Известно, что двое россиян находятся в тяжелом состоянии.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.38
-0.43 105.81
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:41
Россия и Иран работают над сопряжением национальных платежных систем
18:30
Путин: сделка Израиля с ХАМАС поспособствует стабилизации в регионе
18:26
Путин: Россия продолжит поддерживать Сирию
18:15
Посольство РФ опубликовало список пострадавших россиян в ДТП на Шри-Ланке
18:00
Путин и Пезешкиан подписали договор о сотрудничестве России и Ирана
17:45
«Генерировать солдат»: почему в команде Трампа требуют призыва 18-летних в ВСУ

Сейчас читают

Григорий Лепс закрепил за собой празднование Рождества
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Опасные знаки: когда боль в животе указывает на рак простаты

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год