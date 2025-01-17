«Двое россиян в тяжелом состоянии»: посольство РФ рассказало о травмах пострадавших в ДТП на Шри-Ланке

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 44 0

Посольство РФ: 12 человек пострадали в результате ДТП с автобусом на Шри-Ланке

Два человека в тяжелом состоянии Шри-Ланка автобус

Фото: www.globallookpress.com/A. Rajhita; 5-tv.ru

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Ранним утром автобус с нашими туристами столкнулся с цементовозом.

Двое россиян, пострадавших в аварии с автобусом на Шри-Ланке, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили 5-tv.ru в посольстве РФ.

«Автобус отправлялся на экскурсию, организованную местным туроператором. Всего пострадало 12 наших туристов, из них двое в тяжелом состоянии», — рассказал глава пресс-службы посольства России в республике Герман Федоров.

По словам Федорова, 18 января заведующий консульским отделом диппредставительства поедет в медицинское учреждение в Тангалле, где находятся пострадавшие.

Ранее стало известно, что автобус с группой российских туристов столкнулся с цементовозом на Южном скоростном шоссе в направлении Тангалле на Шри-Ланке. В машине находились 30 человек. Водитель автобуса скончался на месте от полученных травм. Пострадавших пассажиров доставили в больницу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что количество пострадавших в результате аварии с автобусом, которая произошла 12 января в районе Иловайска в ДНР, увеличилось до 33 человек. В отношении 59-летнего водителя автобуса было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности».

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