Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Богородске

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 577 0

Инцидент произошел на улице Огарева в двухэтажном жилом доме.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Telegram/СУ СК России по Нижегородской области/sledcom_nn; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Один человек погиб в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Богородске Нижегородской области. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Позднее в МЧС России подтвердили эту информацию. По данным ведомства, инцидент произошел на улице Огарева в двухэтажном жилом доме. В результате хлопка загорелась крыша и обрушилась межквартирная перегородка. Спасателям удалось оперативно справиться с пожаром, который охватил площадь в 250 квадратных метров.

Кроме того, сотрудники МЧС эвакуировали 16 человек, еще семерых удалось спасти. Согласно последним данным, один человек погиб и еще один пострадал.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На месте ЧП работают экстренные службы и следователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что взрыв произошел на предприятии по добыче щебня в Томске.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.41
0.03 104.86
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:18
«Выпьем за любовь»: Игорю Николаеву исполнилось 65 лет
23:01
Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Богородске
22:45
Тайное послание? Почему принц Уильям, Кейт и их дети носят одинаковую одежду
22:30
«Устраивает личную жизнь»: влияет ли роман с Дрангой на скандал в семье Муцениеце
22:11
«Арктический шторм»: инаугурация Трампа перенесена в ротонду Капитолия
21:50
Ячейка в лесу: как директор депозитария украл 170 миллионов рублей

Сейчас читают

Новым гендиректором Пушкинского музея назначена Ольга Галактионова
Жизнь проверяет на прочность: прогноз Таро на неделю с 20 по 26 января
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год