Взрыв произошел на предприятии по добыче щебня в Томске

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 999 0

Есть погибшие.

Взрыв произошел на предприятии по добыче щебня в Томске

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Взрыв произошел на предприятии «Карьер Камень», занимающейся добычей щебня в Томске. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как сообщил собеседник, произошло все в 08:40 (04:40 по московскому времени) в ходе проведения взрывоопасных работ. В результате происшествия погибли два человека, еще трое получили травмы. При этом госпитализировали одного пострадавшего.

Прежде стало известно, что взрыв произошел в ресторане в Чехии. Местные спасатели, в том числе, смогли вызволить посетителя ресторана, застрявшего в туалете. Он был тяжело ранен. Также были эвакуированы 38 жителей двух подъездов соседнего дома. В результате происшествия погибли шесть человек, еще восемь получили ранения. Пострадавших госпитализировали. Полиция уже исключила возможность теракта. Как предполагают правоохранительные органы, в ресторане мог взорваться газовый баллон.

Ранее 5-tv.ru писал, что два ребенка получили ожоги из-за неосторожного запуска петард на Камчатке. По фактам инцидентов следственные органы проводят проверки.

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