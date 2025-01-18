«Хочет оказать воздействие»: что скрывается за угрозами Разина «подкараулить» SHAMAN в аэропорту

Новый скандал в шоу-бизнесе прокомментировал звездный адвокат Сергей Жорин.

Экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин рискует стать фигурантом нового правового спора. На этот раз он направил досудебные претензии участникам одноименного трибьют-шоу, транслировавшегося на днях в эфире одного из федеральных каналов. В числе адресатов — певица Алсу, SHAMAN, Денис Клявер, Эмин Агаларов, Александр Панайотов, группа «Дискотека авария» и другие звезды. Они в октябре 2023 года выступали в Москве на концерте, посвященном 50-летию со дня рождения Юрия Шатунова.

В социальных сетях Разин, неоднократно судившийся с Шатуновым и его семьей за исключительные права на самые нашумевшие хиты, открыто предупредил оппонентов — разборки будут серьезными, и отвечать по закону придется всем без исключения. Тем же, кто попробует уклониться от ответственности, Разин пообещал «задержание в аэропортах».

«Иски досудебные направлены официально. Не рискуйте, чтобы вы были задержаны в аэропорту любого заграничного государства, чтобы вас не объявляли в розыск. Вы совершили не просто халатность. Вы совершили преступление. Все, кто были на этом концерте, были обязаны заключить со мной, как с правообладателем, договор. У меня есть второе гражданство Турции, там зарегистрировали все песни за моим именем», — апеллировал он.

По официальным данным средств массовой информации, в августе прошлого года суд официально признал за вдовой солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова, Светланой, и ее детьми — Эстеллой и Денисом — право свободно распоряжаться правами на наследие популярной группы. Судебные тяжбы длились без малого несколько лет.

Журналисты 5-tv.ru связались со звездным адвокатом Сергеем Жориным, чтобы узнать — действительно ли SHAMAN и остальным участникам трибьюта грозит серьезная опасность. Вердикт для продюсера Разина оказался неутешительным — ничего, кроме психологического давления, эти заявления в себе не содержат.

Для «преследования в аэропорту» перепевки хита в эфире ТВ явно недостаточно.

«То, что говорит Андрей Разин, очень отдаленное имеет отношение к юриспруденции, больше имеет отношение к психологии. Вероятно, Андрей Разин хочет оказать воздействие, чтобы при использовании хитов «Ласкового мая» у него спрашивали разрешение и, наверное, отчисляли какие-то гонорары, несмотря на те решения судов, которые признали правообладателем не Разина, а непосредственно Юрия Шатунова.

Напомню, что при жизни Юрия Шатунова закончились все судебные процессы, и тогда правообладателем на ряд произведений был признан именно он», — акцентировал внимание Жорин.

По словам звездного адвоката, предположительно, так и не смирившийся с решением суда по делу об авторских правах продюсер Разин действует исходя из собственных целей и мотивов, понятных ему одному, но буква закона в этом случае имеет четкие очертания.

«Во-первых, ни о каких задержаниях и арестах в аэропортах речи быть не может, как и о преступлениях. Если бы даже имело бы место получение авторских прав, то, во-первых, участие артистов и исполнение ими хитов — не уголовное преступление, а правовой спор. Соответственно, ни о каких задержаниях речи не может идти.

Во-вторых, надлежащим ответчиком по спорам, связанным с нарушением авторских прав, являлись бы не артисты, а площадка, которая организовала то или иное выступление. Исходя из этого, какие-то досудебные претензии рассылать артистам не имеет ровным счетом никакого юридического смысла», — акцентировал внимание Жорин.

Как утверждает звездный адвокат, подготовку к таким масштабным мероприятиям в крупных организациях ведет целый штат юристов. Каждая мелочь, запланировано появляющаяся в эфире, выверена командой экспертов чаще всего побуквенно.

«Если говорить о крупных организациях, включая федеральные каналы и площадки, то, разумеется, у них в распоряжении состоит очень квалифицированный штат юристов. Данные организации не первый день имеют дело с вопросами, связанными с интеллектуальной собственностью. Соответственно, я предполагаю, что все проекты, которые снимаются, проходят строжайший юридический анализ. Если что-то где-то произошло, значит, этому есть определенная юридическая подоплека», — вынес соответствующий вердикт он.

При прочих равных, продолжает Жорин, SHAMAN, Клявер и остальные участники сборного концерта априори не могут выступать ответчиками по этому делу и, уж тем более, подвергаться угрозам извне.

«Конкретно в этом случае не нужно путать понятия „автор“ и правообладатель — не каждый автор является правообладателем. Если Андрей Разин считает, что его права были нарушены, он может обращаться в суд к ответчику. Повторюсь, что это не артисты — организаторы мероприятия, площадки, и в судебном порядке пытаться доказать свою позицию», — подвел черту Жорин.

Отдельно звездный адвокат акцентировал внимание — в публичной практике существует термин «серая зона», подразумевающий временной промежуток, когда было неясно, кто является правообладателем. С юридической точки зрения этот термин ничем не подкреплен. В случае с Шатуновым вердикт по авторским правам вынесен судом и закреплен на бумаге.

«Авторское право возникает не с момента регистрации или не с момента решения суда. Оно возникает с момента создания произведения. Допускаю, что в суде был спор, кто создавал то или иное произведение. Если суд постановил, что произведение было создано Шатуновым, то именно он является автором с момента создания. Когда я имел в виду, что не каждый автор является правообладателем, то подразумевалось, что иногда автор может отчуждать авторские права тем или иным способом. Правообладатель же мог приобрести те или иные права в установленном законом порядке», — резюмировал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что вдова Юрия Шатунова регистрирует товарный знак «Ласковый май».



