Гаубица Д-20 уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ под Херсоном. Лучшее видео из зоны СВО

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 33 0

Расчет гаубицы Д-20 уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ под Херсоном

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Противник продолжает терпеть поражение на поле боя.

Расчет 152-мм орудия Д-20 уничтожил пункт БПЛА ВСУ в Херсонской области. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Артиллеристы ведут прицельный огонь с расстояния более 17 километров. Их скорость стрельбы составляет пять выстрелов в минуту. Высокая точность достигается благодаря корректировке огня с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Так, расчет гаубицы Д-20 уничтожил пункт управления БПЛА противника, который располагался в заброшенном доме на правом берегу Днепра. После успешного поражения цели расчет оперативно замаскировал орудие и скрылся в укрытии.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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Гаубица Д-20 уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ под Херсоном. Лучшее видео из зоны СВО

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