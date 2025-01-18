Бойцы из отряда «Барс-1» громят неприятеля в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 36 0

В Запорожской области штурмовики продвигаются при поддержке БПЛА отряда «Барс-1»

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Операторы беспилотных летательных аппаратов следят за каждым перемещением украинских националистов.

В Запорожской области штурмовики продвигаются при поддержке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отряда «Барс-1». Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Бойцы ведут воздушную разведку местности, помогают наземным группам перемещаться, указывая не только направление, но обнаруженные на пути следования цели противника.

Кроме того, операторы БПЛА наносят удары по личному составу, технике и позициям ВСУ и уничтожают вражеские дроны. 

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

 

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