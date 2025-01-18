В Минздраве рассказали, как дожить до 120 лет

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 16 0

Гериатр Ткачева: низкий уровень стресса и цель в жизни помогут дожить до 120 лет

В Минздраве рассказали, как дожить до 120 лет

Фото: 5-tv.ru

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Чтобы достичь долголетия, нужно следовать нескольким простым правилам.

Соблюдение ряда правил может помочь дожить до 120 лет. О них рассказала РИА Новости главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения России Ольга Ткачева.

Специалист подчеркнула, что одним из ключевых аспектов долголетия является высокая физическая активность. По словам Ткачевой, это могут быть как ежедневные прогулки в быстром темпе, так и занятия садоводством. Главное — регулярность.

Также важно иметь цель в жизни. Это может быть любимое дело, волонтерство и даже воспитание внуков, как отметила специалист.

Не менее значимым аспектом в долголетии является низкий уровень стресса. Достичь его можно с помощью регулярных практик, таких как молитва, медитация или послеобеденный сон, подчеркнула Ткачева.

Еще важно безукоризненно соблюдать одно правило — прекращать есть, когда желудок наполнен на 80%. Основу рациона должны составлять овощи, фрукты, бобовые и цельные злаки. При этом злоупотребление алкоголем не способствует долгожительству.

Кроме того, важно поддерживать социальные связи, способствующие здоровому образу жизни, и ставить семью на первое место, добавила Ткачева.

Ранее, писал 5-tv.ru, британец рассказал, как смог дожить до 110 лет.

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