Мэр Киева сообщил о взрывах в городе

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 24 0

Одна из станций метро закрыта для входа и выхода.

Мэр Киева сообщил о взрывах в городе

Фото: www.globallookpress.co /Mykhaylo Palinchak

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Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о взрывах в городе. Информация появилась в его Telegram-канале.

В 06:55 утра в субботу 18 января Кличко написал, что в Киеве «снова громко, работает ПВО». Далее последовала сводка о нанесенном ущербе.

«Повреждены и стеклянные элементы входа на станцию ​​метро „Лукьяновская“. Ее закрывают на вход и выход. Поезда следуют без остановки на станции», — добавил чиновник.

Несколькими днями ранее нелегитимным президентом* Незалежной Владимиром Зеленским был подписан закон о постановке на воинский учет несовершеннолетних, об этом сообщал 5-tv.ru.

Согласно документу, юноши обязаны передать сведения о себе через электронный кабинет призывника или лично явиться в военкомат. Если молодые люди не сделают этого, им будет выписан штраф — до 25 с половиной тысяч гривен. Это около 60 тысяч рублей.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти

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