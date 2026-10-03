Взрыв прогремел на Северном мосту в Киеве
На переправе зафиксировано попадание.
Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko
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Взрыв прогремел на Северном мосту в Киеве. На месте зафиксировано попадание — тип снаряда не уточняется. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
«Попадание в Северный мост. Экстренные службы направляются на место происшествия», — написал глава города в 6:57.
Позже в 7:39 политик уточнил, что урон получили дорожное полотно и троллейбусные пути. Властям пришлось перекрыть движение с левого берега на правый.
Ранее в Верховной раде заявили об угрозе логистического коллапса в результате ударов российских войск по мостам в Киеве. Атаки пришлись по мостам Южный, Патона и Метро — по всем трем ограничили движение.
Позже в столице Украины собрали срочный Совет обороны, а граждане начали массово покидать город. В результате повреждений мостов жителям стало сложнее перемещаться между районами Киева. Как отметил 5-tv.ru, из-за этого в городе стало значительно больше свободного жилья.
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