Гражданин Узбекистана доставлен в больницу с огнестрельным ранением в Петербурге

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 28 0

Пострадавшему молодому человеку — 19 лет.

Гражданин Узбекистана доставлен в больницу с огнестрельным ранением в Петербурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Гражданин Узбекистана был госпитализирован в больницу Санкт-Петербурга с пулевым ранением шеи. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

«[Пострадавший] помещен в операционную в критическом состоянии», — уточняет он.

Установлено, что раненому молодому человеку 19 лет. У него был зафиксирован ушиб правой теменной области головы и обнаружена пуля в шее.

По полученной информации, данный инцидент случился вечером 17 января в городе Кудрово Ленинградской области неподалеку от одного из магазинов продуктов на проспекте Строителей.

Пострадавший был экстренно доставлен в городскую Александровскую больницу в тяжелом состоянии.

Также известно, что, находясь в сознании, мужчина смог рассказать о том, что около восьми часов вечера у входа в местный магазин на него было совершено покушение. Стрелявший человек не установлен. Обстоятельства произошедшего выясняются, продолжаются следственные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сальвадоре убили 29-летнюю россиянку. По предварительным данным полиции Сальвадора, россиянка оказывала в этой стране эскорт-услуги.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.41
0.03 104.86
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:44
Российские войска освободили населенный пункт Времевка в ДНР
12:24
Гражданин Узбекистана доставлен в больницу с огнестрельным ранением в Петербурге
12:06
Доигрался: имущество Моргенштерна* арестовали
11:48
Режиссер Бальдони подал иск против Блейк Лайвли на 400 млн долларов
11:30
Бойцы из отряда «Барс-1» громят неприятеля в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО
11:12
Три украинских дрона сбиты в небе над Донецком

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 января, для всех знаков зодиака
Строгий запрет: кому нельзя пить святую воду
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год