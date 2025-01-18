«Очень гордимся»: семья героя СВО из Дагестана вышла с ним на связь

Герой с позывным «Судья» 21 день в одиночку оборонял блиндаж в 200 метрах от ВСУ. Мужчину дома ждут родители, жена и двое детей.

Родственники бойца Вооруженных сил (ВС) России, дагестанца Магомеда Абдуллаева с позывным «Судья», скучают и гордятся его подвигом. Об этом они рассказали 5-tv.ru.

Абдуллаев 29 дней оборонял блиндаж вместе с сослуживцем. Затем на 21-й день мужчина остался единственным защитником позиции. При этом он находился всего в 200 метрах от позиции ВСУ, передавая данные о передвижениях врага товарищам.

Абдуллаев не мог выходить на связь со своими родными. Его родители, жена и двое детей благодаря командиру получали информацию о его состоянии.

«Переживали, конечно, мы же не знали, что там случается каждый день. Помог своим сослуживцам. Вытащил оттуда и раненых, и погибших. Очень гордимся», — сказала его супруга Сапият Абдуллаева.

Магомед пострадал во время выполнения задания, но не запаниковал и не отчаивался.

«Он всегда вот такой был. Никогда не будет жаловаться, никогда ныть не будет. Держались они до последнего», — ответила мама героя Патимат Абдуллаева.

Припасов еды и воды было немного, поскольку все дроны с помощью от товарищей сбивала вражеская техника.

По словам родных Могомеда, он никогда не оставался в стороне. Всегда отправлялся на подмогу, несмотря ни на что.

«Он должен был выдержать это все, это не первый раз, наверное. Он, бывало, раненый приезжал, бывал, контуженый», — сказал отец бойца Абдурахман Абдуллаев.

Семья героя счастлива, что он выжил.

«Я просто была в шоке. Я так люблю, скучаю. Хочу, чтобы он побыстрее пришел домой. Я всегда о нем думаю», — плачет его дочка Лейла Абдуллаева.

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