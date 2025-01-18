«Любимец народа»: раскрыта сумма гонорара Газманова за один концерт

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 42 0

Продюсер Дворцов: Газманов получает за выступление от трех до пяти миллионов

«Любимец народа»: раскрыта сумма гонорара Газманова за один концерт

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Музыканту — 73 года.

Народный артист РФ Олег Газманов получает от трех до пяти миллионов за концерт. Об этом Об этом продюсер и шоумен Сергей Дворцов рассказал изданию «Страсти».

Дворцов отметил, что Газманова охотно приглашают на различные городские праздники, что свидетельствует о его продолжающейся популярности у публики. Несмотря на свой возраст — 73 года, артист сохраняет энергетический заряд и харизму, что делает его выступления востребованными и актуальными сквозь годы.

«Олег, я хочу сказать, это любимец народа, патриот нашей страны», — отметил Дворцов.

Интерес к Олегу Газманову подчеркивает его статус не только как исполнителя, но и как культурного символа, который умело сочетает музыкальное мастерство с социальной активностью на протяжении многих лет.

С момента появления на публике в 1980-х годах Газманов смог завоевать сердца зрителей своим уникальным стилем, запоминающимися мелодиями и харизматичным исполнением. К числу его наиболее известных хитов можно отнести такие песни, как «Вперед, Россия!» и «Морячка», которые не только стали популярными в свое времени, но и остаются актуальными по сей день.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что продюсер Дворцов раскрыл сумму гонорара Пенкина.

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