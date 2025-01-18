Эстонская Operail возобновила связанные с Россией грузоперевозки

Запрет предприятию сотрудничать с российской стороной действовал с 1 января 2023 года.

Эстонская компания Operail AS после приватизации возобновила перевозку связанных с Россией грузов, что раньше ей запрещали делать власти страны. Об этом сообщает портал ERR.

«Если учитывать, что Operail — эстонский перевозчик и важный работодатель, то таким образом мы улучшаем жизнь своих работников и увеличиваем налоговые поступления в государственный бюджет», — заявила член правления Operail Мерле Курвитс.

Отмечается, что компания не подпадает под санкции, так как товары доставляются до границы с Россией, где их забирает российский перевозчик.

В декабре 2022 года министерство экономики и коммуникаций Эстонии запретило на тот момент государственной железнодорожной компании Operail перевозку товаров России и Белоруссии с 1 января 2023 года.

Руководству предприятия было поручено оценить «этичность» коммерческих отношений с указанными странами и отказаться от деловых отношений с ними.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что транспортную компанию Stark Logistics, принадлежащую мужу бывшего премьер-министра Эстонии Каи Каллас, уличили в грузоперевозках на российской территории после того, как эстонским предприятиям было запрещено сотрудничать с РФ.

В ответ на разразившийся скандал Каллас заявила, что якобы не имеет ни малейшего представления о бизнесе супруга, но он ее заверил, что работа его компании в России была остановлена.