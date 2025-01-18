Родился в рубашке: инсульт и инфаркт поразили 19-летнего парня за неделю

После инсульта через пару дней у молодого человека случился инфаркт.

Врачи Находкинской городской больницы спасли 19-летнего пациента, который за несколько дней пережил инфаркт и инсульт. Об этом сообщается на официальном сайте медучреждения.

При поступлении в реанимацию у него наблюдалась парализация одной стороны тела, и он не мог глотать. Обследование показало, что кровоток в артерии головного мозга перекрыт тромбом. Врачи оперативно провели сложную операцию и удалили сгусток из мозга через сосуды с использованием особых инструментов. Все прошло успешно.

Однако через два дня у молодого человека произошел инфаркт, что потребовало еще одной операции.

«Спровоцировать повторный инсульт легче, чем первый, а вылечить его гораздо сложнее, иногда совсем невозможно. Особенно при сопутствующих заболеваниях», — рассказал заместитель главного врача по медицинской части Находкинской городской больницы Дмитрий Потешкин.

Врачи справились и с инфарктом парня.

После дополнительных обследований было установлено, что причиной острых нарушений кровоснабжения стали сбои в работе сердца. Молодой человек на протяжении года часто жаловался на недомогание и повышенную температуру. Как оказалось, инфекция вызвала воспаление внутренней оболочки сердца и повреждение его клапанов, что привело к образованию тромбов и спровоцировало множественные нарушения.

На восстановление организма у пациента ушло больше двух месяцев, после чего его перевели в медицинский центр ДВФУ, где установили пациенту протез клапанов сердца. Сейчас молодой человек заново учится ходить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мужчине, который выжил после семи остановок сердца.