Родился в рубашке: инсульт и инфаркт поразили 19-летнего парня за неделю

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 48 0

Врачи из Находки спасли пережившего инфаркт и инсульт 19-летнего пациента

В Находке инсульт дважды за неделю поразил 19-летнего парня

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

После инсульта через пару дней у молодого человека случился инфаркт.

Врачи Находкинской городской больницы спасли 19-летнего пациента, который за несколько дней пережил инфаркт и инсульт. Об этом сообщается на официальном сайте медучреждения.

При поступлении в реанимацию у него наблюдалась парализация одной стороны тела, и он не мог глотать. Обследование показало, что кровоток в артерии головного мозга перекрыт тромбом. Врачи оперативно провели сложную операцию и удалили сгусток из мозга через сосуды с использованием особых инструментов. Все прошло успешно.

Однако через два дня у молодого человека произошел инфаркт, что потребовало еще одной операции.

«Спровоцировать повторный инсульт легче, чем первый, а вылечить его гораздо сложнее, иногда совсем невозможно. Особенно при сопутствующих заболеваниях», — рассказал заместитель главного врача по медицинской части Находкинской городской больницы Дмитрий Потешкин.

Врачи справились и с инфарктом парня.

После дополнительных обследований было установлено, что причиной острых нарушений кровоснабжения стали сбои в работе сердца. Молодой человек на протяжении года часто жаловался на недомогание и повышенную температуру. Как оказалось, инфекция вызвала воспаление внутренней оболочки сердца и повреждение его клапанов, что привело к образованию тромбов и спровоцировало множественные нарушения.

На восстановление организма у пациента ушло больше двух месяцев, после чего его перевели в медицинский центр ДВФУ, где установили пациенту протез клапанов сердца. Сейчас молодой человек заново учится ходить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мужчине, который выжил после семи остановок сердца.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.41
0.03 104.86
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:35
Боб Дилан покоряет TikTok: исполнитель создал аккаунт в соцсети
17:18
МВД Эстонии посчитало неразумным закрывать границы с Россией
16:59
Автомобиль пробил ограждение Обводного канала в Петербурге и рухнул в воду
16:45
Эстонская Operail возобновила связанные с Россией грузоперевозки
16:28
Родился в рубашке: инсульт и инфаркт поразили 19-летнего парня за неделю
16:10
«До последнего держался»: боец из Дагестана не мог подвести своих погибших товарищей

Сейчас читают

Пострадавшая в аварии на Шри-Ланке туристка поделилась подробностями ДТП
Семья оборонявшего в одиночку блиндаж участника СВО из Дагестана вышла с ним на связь
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год