Сюрприз за 22 миллиона: Самойлова не сдержала эмоций при виде подарка Джигана

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 40 0

Джиган подарил Оксане Самойловой Tesla Cybertruck

Джиган сделал Оксане Самойловой сюрприз стоимостью более 22 миллионов рублей

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Это был приятный сюрприз для супруги рэпера.

Рэпер Джиган подарил своей жене Оксане Самойловой роскошный автомобиль Tesla Cybertruck. Об этом она радостно сообщила в личном блоге.

«Такое сейчас приедет мне!» — заинтриговала подписчиков Оксана в видео.

На видео из соцсетей можно увидеть, как Джиган нежно поцеловал жену, а затем она увидела тот самый автомобиль и уже не смогла продолжать съемку.

Бизнесвумен не смогла сдержать эмоций. Судя по всему, о таком подарке она мечтала давно.

Стоит отметить, что стоимость Tesla Cybertruck от предпринимателя Илона Маска начинается от 22 миллионов и может дойти до 45.

Джиган и Самойлова известны своим экстравагантным образом жизни и любовью к необычным подаркам. Например, в прошлом году глава семейства подарил Оксане козу по имени Мими.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тарасов отказался от поцелуя с Костенко. Фанаты блогера пришли к выводу, что знаменитый муж к ней охладел.

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