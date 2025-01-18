Сюрприз за 22 миллиона: Самойлова не сдержала эмоций при виде подарка Джигана
Джиган подарил Оксане Самойловой Tesla Cybertruck
Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Это был приятный сюрприз для супруги рэпера.
Рэпер Джиган подарил своей жене Оксане Самойловой роскошный автомобиль Tesla Cybertruck. Об этом она радостно сообщила в личном блоге.
«Такое сейчас приедет мне!» — заинтриговала подписчиков Оксана в видео.
На видео из соцсетей можно увидеть, как Джиган нежно поцеловал жену, а затем она увидела тот самый автомобиль и уже не смогла продолжать съемку.
Бизнесвумен не смогла сдержать эмоций. Судя по всему, о таком подарке она мечтала давно.
Стоит отметить, что стоимость Tesla Cybertruck от предпринимателя Илона Маска начинается от 22 миллионов и может дойти до 45.
Джиган и Самойлова известны своим экстравагантным образом жизни и любовью к необычным подаркам. Например, в прошлом году глава семейства подарил Оксане козу по имени Мими.
Ранее 5-tv.ru писал, что Тарасов отказался от поцелуя с Костенко. Фанаты блогера пришли к выводу, что знаменитый муж к ней охладел.
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