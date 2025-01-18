«Подземные городки»: Пушилин рассказал об укреплениях ВСУ в Курахово

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Пушилин рассказал о выстроенных ВСУ подземных городках в Курахово

Фото, видео: Telegram/Официальный канал Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина/PushilinDenis; 5-tv.ru

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Глава ДНР побывал в освобожденном городе, чтобы оценить масштабы разрушений.

В освобожденном российской армией Курахово украинские боевики выстроили целые «подземные городки». Об этом рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, побывавший в городе для оценки масштаба разрушений.

«Укрепления ВСУ там сделали достаточно серьезные, немало траншей прорыто и обустроено укрытий под жилым сектором и на подступах к населенному пункту — целые подземные городки», — сообщил Пушилин, напомнив, что населенный пункт освобождался на протяжении месяца — с 25 ноября по 25 декабря прошлого года.

По оценке главы ДНР, состояние зданий и инфраструктуры в Курахово после боев «на порядок лучше, чем в Угледаре, где-то сопоставимое с Авдеевкой». В городе остались целые и практически целые дома, есть и уничтоженные. Уже намечено, с чего будут начаты восстановительные работы, отметил Пушилин.

Также в ходе поездки он наградил бойцов 5-й гвардейской бригады имени Александра Захарченко, которые несут службу в регионе с 2014 года.

«Вы действовали выверенными операциями, которые были спланированы очень грамотно командованиями. Максимально целесообразно сохранение личного состава, насколько это возможно. В наступательных операциях отодвинули противника», — обратился глава ДНР к бойцам, поблагодарив их от имени жителей региона.

Минобороны РФ 6 января сообщило о полном освобождении наиболее крупного населенного пункта в юго-западной части Донбасса — города Курахово.

В ходе боев за него противник потерял 80% личного состава, оборонявшего город — более 12 тысяч боевиков, а также около трех тысяч единиц вооружений и техники, в том числе 40 танков и других боевых бронированных машин.

В военном ведомстве отметили, что установление контроля над Курахово существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение группировки ВСУ на донецком направлении и позволит российским войскам нарастить темпы освобождения территорий ДНР.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры освобождения Курахово в ДНР.

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