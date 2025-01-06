Вооруженные силы России в ходе освобождения города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) наносили удары по военной технике армии Украины. Кадры из населенного пункта появились в распоряжении 5-tv.ru.

На ролике запечатлены взрывы, которые охватывают военную технику ВСУ. Гаубицы, танки, боевые бронированные машины находятся среди жилой и промышленной инфраструктуры. Всего на кадрах — уничтожение порядка 18 единиц техники боевиков.

Об освобождении города Курахово в ДНР сообщили в Минобороны 6 января. Это наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса. В результате действий подразделения «Южной» группировки войск, ВСУ потеряли более 12 тысяч боевиков, а также порядка трех тысяч единиц вооружений и техники. Речь идет в том числе 40 танках и других боевых бронированных машинах.

Спецоперация РФ на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия РФ освободила населенный пункт Даченское в ДНР. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» ВСУ потеряли до 535 боевиков.