Крещенские купания прошли у Главного храма Вооруженных сил РФ

Возле купелей оборудованы специальные палатки, где можно согреться.

Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Крещения Господня, начались у Главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковной Кубинке. В частности, там орагнизованы кпрещенские купания — они проходят в ночь с 18 на 19 января. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Как сообщили в Минобороны России, после Богослужения у Южных ворот храма состоялось освящение купелей — 14 штук. Они будут будут открыты до конца дня 19 января.

«Каждый желающий сможет окунуться в освященную купель, количество которых такое, что одновременно могут погрузиться 14 человек. Возле купелей оборудованы специальные палатки, в которых окунающиеся могут переодеться и согреться, а также выпить горячий чай», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, в честь Крещения в Главном храме Вооруженных сил состоится праздничная Божественная Литургия, которую возглавит епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров), викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

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