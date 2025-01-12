Крещенские купания: что нужно знать перед нырянием в прорубь

Врач-терапевт рассказала, кому можно и нельзя окунаться в ледяную воду.

Участие в крещенских купаниях для многих россиян стало традицией. Все больше жителей страны каждый год собираются на специально оборудованных площадках и приобщаются к православному празднику. Однако просто так прийти и нырнуть в ледяную воду нельзя — это, без шуток, смертельно опасно даже при соблюдении всех мер безопасности. Поэтому новичкам нужно запланировать это мероприятие и как следует подготовиться.

Как рассказала 5-tv.ru врач-терапевт Валерия Козловская, начинать подготовку надо за одну-две недели до события. Чем раньше, тем лучше. Это может быть, например, контрастный душ — 15 секунд в горячей воде и 15 секунд в холодной. Постепенно доводите это время до двух минут, потом желательно до четырех-пяти. Подходит также закаливание стоп — обливание холодной водой по утрам и вечерам.

Что делать непосредственно в день купания в проруби

Не приближайтесь к ледяной купели без одежды, подходите к ней в теплой обуви и в халате, который легко распахнуть и снять и так же быстро надеть. Незачем замерзать до соприкосновения с холодной водой. И будьте бдительны и осторожны во время процедуры.

«Ни в коем случае не ныряйте головой вперед, потому что из-за того, что холод через глаза и кожу головы проникает очень быстро, можно потерять сознание и утонуть. Особенно для новичков это очень опасно. Если есть желание окунаться с головой, то лучше это делать в вертикальном положении. И если вы это делаете в первый раз, пока воздержитесь от этого», — объяснила врач.

Находиться в воде стоит не более 10-15 секунд. Новичкам лучше окунаться на выдохе. После выхода из купели нужно сразу растереться полотенцем и быстро надеть теплую одежду и закутаться — для правильного распределения тепла. Важное правило — ни в коем случае никакого алкоголя ни до, ни после ныряния! Это действительно очень опасно для здоровья.

Кому нельзя окунаться в прорубь

Абсолютными противопоказаниями Козловская также назвала обострения любых хронических заболеваний, а также ОРВИ в остром периоде. Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и легких эксперт категорически запретила купание в проруби. А еще порекомендовала в любом случае накануне Крещения обратиться к лечащему врачу и проконсультироваться. Потому что моржевание и прочие «развлечения», связанные с контрастом температур доступны, по большому счету, только здоровым людям.

И последнее. Выбирая место для приобщения к праздничной традиции, отдайте предпочтение специально оборудованным точкам — власти каждого города предварительно о них сообщают. Там не только безопасно с точки зрения плотности льда и прочих условий, там еще и дежурят сотрудники экстренных служб и бригады скорой помощи. Самодельные купели ежегодно становятся местами трагедий — стоит ли эксперимент такого риска?

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