«Безусловно»: в Госдуме заявили о готовности федерального бюджета к повышению пенсий

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Евгения Романова
Евгения Романова 40 0

Федбюджет России готов к дополнительной индексации пенсий

«Безусловно»: в Думе заявили о готовности федбюджета к повышению пенсий

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Данная мера затронет около 40 миллионов россиян.

Федеральный бюджет РФ готов к дополнительной индексации пенсий. Об этом заявил член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина в беседе с РИА Новости.

«Рассмотренный и принятый парламентом бюджет страны, безусловно, готов к таким мерам», — сказала она.

Как подчеркнула Стенякина, данная мера затронет около 40 миллионов россиян.

Ежегодная индексация страховых пенсий в период с первого января 2025 года достигнет отметки в 7,3%. Причем рассчитывать на повышение этих выплат могут все граждане, в том числе и те, кто имеет работу. С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 14,75%. В совокупности сумма увеличится до 15 500 рублей в месяц.

Также в России планируют провести четыре индексации пенсии в 2026 и 2027 годах. В обоих случаях они пройдут в первом и во втором кварталах. Так, в 2026 году с 1 февраля и 1 апреля увеличат размеры выплат на 4,5% и 5,5% соответственно, а в 2027-м — на 4% и 4,1% соответственно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянам рассказали о новых мерах соцподдержки в 2025 году.

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