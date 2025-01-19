«Нужно соизмерять свои силы»: SHAMAN об окунании в прорубь на Крещение

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 171 0

SHAMAN на Крещение может умыться ледяной водой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/АННА_СЕЛИНА; 5-tv.ru

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Богоявление отмечается 19 января каждый год.

Окунание в прорубь на Крещение — дело добровольное, но важно понимать, выдержит ли организм нахождение в такой ледяной воде. Об этом заявил заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN) в беседе с корреспондентом 5-tv.ru в МХАТ имени М. Горького.

«Нет, я бы никогда не делал. Это дело добровольное. Опять же, нужно понимать, соизмерять свои силы, возможности. Естественно, если ты чувствуешь, что твой организм может это не выдержать, то, конечно же, этого делать не стоит», — сказал он.

Сам артист может умыться ледяной водой или принять контрастный душ, чтобы освежиться. Однако, подчеркнул SHAMAN, не более.

Крещение Господне отмечается 19 января каждый год. Этот праздник посвящен крещению Иисуса Христа в реке Иордан. В Богоявление на реках и озерах оборудуют специальные места, где любые желающие могут окунуться в прорубь. Купание в ледяной воде является одной из самых ярких традиций праздника. Люди во время купания проходит ритуал омовения. Считается, что в купели люди очищаются от грехов.

Ранее 5-tv.ru писал, что SHAMAN назвал знаковыми событием концерт на Красной площади, который прошел 22 августа 2024 годю

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 января, для всех знаков зодиака

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