«Очень болезненно»: Меган Маркл обвинили в грубом обращении со своими сотрудниками

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 24 0

Меган Маркл обвинили в грубом обращении со своими сотрудниками

«Очень болезненно»: Меган Маркл обвинили в грубом обращении со своими сотрудниками

Фото: www.globallookpress.com/I-Images

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О работе с супругой принца Гарри рассказал ее бывший коллега.

Жену британского принца Гарри Меган Маркл обвинили в плохом обращении со своими сотрудниками. Об этом сообщает Vanity Fair со ссылкой на инсайдера.

Бывший коллега герцогини Сассекской, работающий с ней над ее медиапроектами, заявил, что сначала Маркл вела себя доброжелательно и приветливо. Но если сотрудники совершали даже незначительные ошибки, она тут же переходила на грубости.

«Это было действительно ужасно. Очень болезненно. Она постоянно играет в шашки — я даже не говорю про шахматы, — но она прекрасно понимает, где кто находится на ее доске. И когда тебя нет на доске, тебя могут в любой момент бросить», — отметил собеседник.

Кроме того, по словам источника, супруга британского принца сплетничает и намеренно подрывает авторитет своих коллег. Он также отметил, что Маркл напоминает ему подростка из фильма «Дрянные девчонки».

К слову, в 2021 году Меган Маркл обвиняли в травле персонала в Кенсингтонском дворце. Тогда один из высокопоставленных сотрудников дворца жаловался на то, что герцогиня Сассекская издевалась над ним и еще двумя коллегами. Более того, он отмечал, что Маркл выгнала двух личных помощников из дома, а также подрывала доверие третьего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Меган Маркл и принца Гарри обвинили в хайпе на трагедии в Калифорнии.

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