«Проглатываем вместе с пищей»: как связаны иммунитет и здоровье зубов

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 39 0

Стоматолог Маруфиди: заболевания полости рта могут негативно влиять на иммунитет

Стоматолог рассказала о связи иммунитета и здоровья полости рта

Фото: 5-tv.ru

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Какие заболевания вызывают воспаления в ротовой полости?

Заболевания полости рта могут негативно влиять на состояние иммунитета. Об этом рассказала стоматолог-пародонтолог Егана Маруфиди в разговоре с радио Sputnik.

«Поскольку полость рта является первичным источником перерабатывания и усваивания пищи, то очень важно, чтобы зубы были в сохранности. <…> Вместе с пищей мы заглатываем и разрушенные зубы, и, конечно же, микроорганизмы, которые разлагают твердую ткань зубов», — объяснила эксперт.

Она отметила, что врачи-отоларингологи уделяют пристальное внимание состоянию ротовой полости пациента, поскольку воспаление зубов и десен может усугублять хронические болезни ушей, горла и носа. Кроме того, снижается общий иммунитет организма.

Проблемы с зубами также могут негативно сказаться на желудочно-кишечном тракте. Первичный процесс переваривания пищи начинается в ротовой полости, поэтому инфекции и кариес могут спровоцировать развитие гастрита или язвы. Кроме того, воспаления в полости рта могут привести к проблемам с сердцем.

Стоматолог добавила, что негативное влияние на иммунную систему также оказывают пародонтит и образование кист. Хронические заболевания десен, инфекции и воспаления заставляют иммунитет бороться с локальными факторами с удвоенной силой, что приводит к разрушению зубов.

Несмотря на это, сами по себе больные кариесом зубы не проходят. По словам эксперта, таким образом данные заболевания «расходуют наш иммунитет напрасно».

В заключение стоматолог подчеркнула, что зубы можно назвать показателем состояния здоровья и иммунитета человека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что частые разговоры на холоде могут привести к проблемам с зубами.

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