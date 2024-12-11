«Телефоном в глаз»: Наталье Фриске наложили пять швов

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 116 0

Наталье Фриске наложили пять швов из-за травмы брови

«Телефоном в глаз»: Наталье Фриске наложили пять швов из-за травмы

Фото: www.globallookpress.com/Belkin_AlekseyBelkin_Aleksey

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К неприятному инциденту приложила руку подруга знаменитости.

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья получила травму в области лица из-за неосторожного движения ее подруги. Летящий телефон попал прямо в бровь, рассказала пострадавшая в своем блоге. 

Удар был настолько сильным, что блогеру пришлось обращаться в медучреждении и зашивать бровь.

«Подружка мне в то воскресенье зарядила случайно телефоном в глаз. Она бросила телефон, он отрекошетил и попал мне в бровь. Было рассечение. Пять швов. Вот», — рассказала в блоге Фриске.

При этом она отметила, что на подругу зла не держит, ведь она просто неудачно кинула смартфон на диван, на котором и сидела Наталья.

«Вот мой бандит сидит. Как говорится, оставила о себе память на всю жизнь. Теперь буду каждый раз смотреться в зеркало и ее вспоминать. Мы как дружили, так и дружим Бог знает сколько лет», — подчеркнула Наталья.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что отец Жанны Фриске назвал Дмитрия Шепелева скандалистом.

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