Роскомнадзор не зафиксировал изменений в работе TikTok в России

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 40 0

Ранее более четырех тысяч пользователей пожаловалась на проблемы с доступом в приложение.

Роскомнадзор на данный момент не фиксирует изменений в работе приложения TikTok

Фото: www.globallookpress.com/Cfoto

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В настоящий момент Роскомнадзор не фиксирует сбой в работе мобильного приложения TikTok в России. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

«Роскомнадзор на данный момент не фиксирует изменений в работе приложения TikTok в российском сегменте интернета», — рассказали в РКН.

Согласно данным портала «Сбой. РФ», появившимся ранее в этот день, более четырех тысяч пользователей пожаловались на работу мобильного приложения. Больше всего обращений зафиксировано из Москвы, Свердловской области и Челябинска.

Приложение перестало открываться также у пользователей из США. Ранее в Штатах был принят закон о запрете социальной сети. TikTok удалили из магазинов App Store и Google Play. Однако работу приложения обещал восстановить избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американский исполнитель Боб Дилан зарегистрировался в соцсети TikTok. На 83-летнего автора поп-музыки сейчас подписано около 54 тысяч пользователей.

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