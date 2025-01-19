«Давление на Нетаньяху»: в ХАМАС оценили роль Трампа в сделке по заложникам

Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу 19 января в 11.15 по местному времени.

Сделка о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников состоялась благодаря давлению избранного президента США Дональда Трампа на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом 5-tv.ru заявил представитель ХАМАС в Ливане Ахмед Абдель Хади.

«Сделка была бы невозможной, если бы не давление Трампа на Нетаньяху», — подчеркнул он.

В офисе израильского премьера ранее сообщили, что прекращение огня в секторе Газа вступило в силу 19 января в 11.15 по местному времени (12.15 мск).

«В соответствии с соглашением об освобождении заложников режим прекращения огня на первом этапе в секторе Газа вступает в силу», — отметили в канцелярии Нетаньяху после получения списка освобождаемых заложников.

Соглашение должно было вступить в силу в 8:30 утра (9:30 мск), но было отложено именно из-за того, что ХАМАС не предоставило имен освобождаемых заложников.

По данным Reuters, заложники ХАМАС будут освобождены в этот же день после 14:00 по Гринвичу (17:00 мск). Среди них — 24-летняя Роми Гонен, 28-летняя Эмили Дамари и 31-летняя Дорон Штанбар Хаир. Еще четверых заложников освободят в течение семи дней.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прекращение огня в секторе Газа вступило в силу.