Самолет, летевший из Москвы в Саранск, совершил экстренную посадку в Шереметьево

Летевший из Москвы в Саранск лайнер SSJ-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности шасси. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Россия».

Уточняется, что на борту воздушного судна находились 66 пассажиров. Им будет предоставлен резервный борт, который готовится к вылету.

Ранее Петербургская транспортная прокуратура начала надзорные мероприятия в связи со сбоями работы аэропорта Пулково после того, как там дважды приостанавливали взлетно-посадочные операции и задержали около 90 вылетов.

Известно, в частности, что самолет из Новосибирска не смог приземлиться в Пулково из-за снегопада. Сотрудники не успевали убирать снег со взлетно-посадочных полос, в результате чего воздушную гавань временно закрыли. Самолет оставался в воздухе 30-40 минут, затем был направлен в Москву для дозаправки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в международном аэропорту О’Хара в Чикаго пассажирский самолет был вынужден вернуться в терминал после того, как во время разгона столкнулся с койотом.