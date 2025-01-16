В Чикаго пассажирский самолет при разгоне столкнулся с койотом

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 23 0

В итоге рейс не состоялся, экипаж решил вернуться в терминал для проверки воздушного судна.

Столкновение с койотом: пассажирский самолет прервал взлет в Чикаго

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В международном аэропорту О’Хара в Чикаго, США, произошел необычный инцидент. Пассажирский самолет был вынужден вернуться в терминал после того, как во время разгона столкнулся с диким зверем — койотом.

По информации, предоставленной телерадиокомпанией CBS News, все произошло в воскресенье, 12 января. Когда самолет авиакомпании United Airlines начал разгоняться для взлета, он внезапно столкнулся с койотом. Это заставило экипаж принять решение о возврате в терминал для проверки воздушного судна.

На борту находились 167 пассажиров и шесть членов экипажа, которые были пересажены на другой самолет после произошедшего.

Авиакомпания не предоставила информации о состоянии койота, ставшего причиной этого необычного происшествия. Будем надеяться, что отважный зверь жив.

Ранее 5-tv.ru писал, что самолет врезался в плотину в Австралии и рухнул в кишащую крокодилами реку.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.81
-0.63 106.10
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:24
Детская бессонница: как решить проблемы со сном у малышей и подростков
1:07
В Чикаго пассажирский самолет при разгоне столкнулся с койотом
0:53
ФСБ обнародовала показания повесившего 120 человек палача вермахта Фойербаха
0:36
Российские силы нанесли ответный удар по газовой инфраструктуре Украины
0:25
Впервые за 96 лет: премия «Оскар» может не состояться
0:10
В Воронежской области загорелась нефтебаза в результате атаки беспилотников ВСУ

Сейчас читают

Любовь (к деньгам) зла. Украина готова угробить Европу за доллары США
«Будто в заложниках»: застрявшая на судне в Антарктиде россиянка рассказала о неисправном корабле
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год