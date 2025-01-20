Стала известна судьба потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 171 0

На Кубани танкер «Волгонефть-239» утилизируют на месте после откачки мазута

Стала известна судьба потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239»

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Авария в Керченском проливе произошла 15 декабря, в Черное море вылились почти четыре тысячи тонн мазута.

Потерпевший крушение в Краснодарском крае танкер с мазутом «Волгонефть-239» будет полностью ликвидирован после того, как с него откачают все нефтепродукты. От судна ничего не останется — его разделят на фрагменты и утилизируют. Соответствующее заявление в эфире Первого канала сделал глава Росморречфлота Андрей Тарасенко.

«Все здесь прямо на месте будет. Полностью все распилим, железо увезем на металлолом», — сказал он.

Откачка мазута с «Волгонефти-239» началась 19 января. Нефтепродукт предварительно прогрели до 45 градусов. По информации представителей Минтранса РФ, во избежание рисков все работы будут проводиться только в приемлемых погодных условиях. Завершится процесс, предположительно, к концу месяца.

Крушение двух танкеров с нефтепродуктами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе произошло 15 декабря. По одной из версий, причиной крупной аварии стали семибалльные волны и сильный шквалистый ветер. Около 3,8 тысячи тонн мазута оказались в водах Черного моря.

Последствия, по прогнозам экологов, не ограничатся сиюминутным загрязнением: часть мазута опустилась на дно, и по мере потепления эти массы будут всплывать. Сотрудники МЧС, волонтеры и представители природоохранных организаций борются за чистоту края. За месяц в очистке пляжей и спасении птиц поучаствовали более 32 тысяч добровольцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вокруг потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239» построят защитный вал.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 января, для всех знаков зодиака

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